Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 08:58
08:47
Технологии
Роскомнадзор запустит систему «Окулус» для поиска запрещенного контента
08:43
Шоу-бизнес
В Сети появились первые отзывы на фильм «Дюна»
08:41
Происшествия
58 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме Волгодонска
08:36
Общество
«Корона» победила в номинации лучший драматический сериал на «Эмми»
08:36
Шоу-бизнес
Кейли Куоко удивила фанатов своим ярким появлением на «Эмми» после развода
08:35
Политика
Политолог Ордуханян: создание AUKUS может подтолкнуть Европу к России
08:29
Политика
Состав правительства Хабаровского края изменится после вступления Дегтярева в должность
08:28
Шоу-бизнес
Адель официально подтвердила свой роман с Ричем Полом
08:26
Политика
ЦИК обработал 70% протоколов на выборах в Госдуму
08:18
Политика
Мельниченко одержал абсолютную победу на выборах главы Пензенской области
Все новости

«Ход королевы» получил «Эмми» как лучший мини-сериал
Общество
«Ход королевы» получил «Эмми» как лучший мини-сериал
Кадр из сериала «Ход королевы»

Лос-Анджелес, 20 сентября. Сериал «Ход королевы» получил награду американской академии телевидения «Эмми» в номинации «лучший мини-сериал». Торжественное мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

На награду в этой номинации также претендовали «Я могу уничтожить тебя», «Подземная железная дорога» и «Ванда/Вижн». Престижную статуэтку также получил режиссер сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк. Однако главная актриса проекта Аня Тейлор-Джой осталась без награды. «Эмми» в номинации «лучшая женская роль в мини-сериале» получила Кейт Уинслет.

«Ход королевы» получил всего семь премий «Эмми». Проект заслужил премии за операторскую работу, работу художника-постановщика, грим и прически. Члены жюри также отметили проекты «Мандалорец», «Поза» и «Тед Лассо».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Ход королевы» получил «Эмми» как лучший мини-сериал
сериал ход королевы анна тейлор-джой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru