«Ход королевы» получил «Эмми» как лучший мини-сериал

Лос-Анджелес, 20 сентября. Сериал «Ход королевы» получил награду американской академии телевидения «Эмми» в номинации «лучший мини-сериал». Торжественное мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

На награду в этой номинации также претендовали «Я могу уничтожить тебя», «Подземная железная дорога» и «Ванда/Вижн». Престижную статуэтку также получил режиссер сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк. Однако главная актриса проекта Аня Тейлор-Джой осталась без награды. «Эмми» в номинации «лучшая женская роль в мини-сериале» получила Кейт Уинслет.

«Ход королевы» получил всего семь премий «Эмми». Проект заслужил премии за операторскую работу, работу художника-постановщика, грим и прически. Члены жюри также отметили проекты «Мандалорец», «Поза» и «Тед Лассо».