Элизабет Олсен удивила фанатов появлением на «Эмми» в платье от своих сестер

Лос-Анджелес, 20 сентября. Голливудская актриса Элизабет Олсен посетила телевизионную премию «Эмми» в платье, которое разработали ее сестры Мэри-Кейт и Эшли.

Звезда фильмов «Годзилла» и «Олдбой» претендовала на награду за главную женскую роль в супергеройском мини-сериале «Ванда/Вижн» от Marvel Studios. Она вышла на красную дорожку в ярком дизайнерском наряде, чем привлекла к себе внимание. В Instagram появились фотографии с мероприятия.

Мэри-Кейт и Эшли создали для своей сестры белое платье в пол. Его основные особенности — свободный фасон, глубокое декольте и рукава на 3/4. Дополнили образ большие серьги с драгоценными камнями. Фанаты восхитились нарядом актрисы.

«Красивая, но я скучаю по длинным волосам, люблю тебя», — написал Richard Wright.

«Это полезно для продвижения бренда ее сестер», — подчеркнула одна из фанаток.

Ранее стало известно, что американский сериал «Ход королевы» получил большинство призов на церемонии Creative Arts Emmy Awards в США.