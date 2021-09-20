Джонсон признался в любви к Франции на фоне скандала с подлодками

Лондон, 20 сентября. Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне скандала с подлодками заявил, что его страна испытывает любовь к Франции.

После скандала со сделкой AUKUS и разрыва договора на поставку французских подлодок Австралии, Борис Джонсон признался в любви к Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима», — сказал Джонсон.

Ранее Австралия перестала входить в соглашение по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Франция отозвала послов из США и Австралии: виноваты подлодки. На днях в ходе трехсторонних переговоров Британия, Австралия и США заявили, что в рамках нового военного альянса Австралия разрывает контракт с Францией и теперь США будут строить для Канберры восемь атомных подводных лодок. Однако, по словам премьер-министр Австралии Скотта Моррисона, Париж остается партнером властей Австралии.