Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 08:58
08:47
Технологии
Роскомнадзор запустит систему «Окулус» для поиска запрещенного контента
08:43
Шоу-бизнес
В Сети появились первые отзывы на фильм «Дюна»
08:41
Происшествия
58 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме Волгодонска
08:36
Общество
«Корона» победила в номинации лучший драматический сериал на «Эмми»
08:36
Шоу-бизнес
Кейли Куоко удивила фанатов своим ярким появлением на «Эмми» после развода
08:35
Политика
Политолог Ордуханян: создание AUKUS может подтолкнуть Европу к России
08:29
Политика
Состав правительства Хабаровского края изменится после вступления Дегтярева в должность
08:28
Шоу-бизнес
Адель официально подтвердила свой роман с Ричем Полом
08:26
Политика
ЦИК обработал 70% протоколов на выборах в Госдуму
08:18
Политика
Мельниченко одержал абсолютную победу на выборах главы Пензенской области
Все новости

Джонсон признался в любви к Франции на фоне скандала с подлодками
Политика
Джонсон признался в любви к Франции на фоне скандала с подлодками
flickr.com  /  МИД России

Лондон, 20 сентября. Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне скандала с подлодками заявил, что его страна испытывает любовь к Франции.

После скандала со сделкой AUKUS и разрыва договора на поставку французских подлодок Австралии, Борис Джонсон признался в любви к Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима», — сказал Джонсон.

Ранее Австралия перестала входить в соглашение по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Франция отозвала послов из США и Австралии: виноваты подлодки. На днях в ходе трехсторонних переговоров Британия, Австралия и США заявили, что в рамках нового военного альянса Австралия разрывает контракт с Францией и теперь США будут строить для Канберры восемь атомных подводных лодок. Однако, по словам премьер-министр Австралии Скотта Моррисона, Париж остается партнером властей Австралии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Джонсон признался в любви к Франции на фоне скандала с подлодками
Борис Джонсон скандал подлодки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru