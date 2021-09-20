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Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области после обработки 97% бюллетеней

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 07:32
Политика
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области после обработки 97% бюллетеней
Правительство Архангельской области

Ульяновск, 20 сентября. Избирком Ульяновской области находится на финишной прямой в подсчете голосов избирателей на выборах главы региона. Лидирует Алексей Русских.

Политик сейчас временно исполняет обязанности губернатора. После обработки 97% бюллетеней он заручился поддержкой 83,35% избирателей.

Жители Ульяновской области с 17 по 19 сентября вместе со всей Россией участвовали в парламентских выборах. В эти же дни они голосовали за кандидатов на пост главы региона.

Пункты голосования закрылись в России в 20:00. Сразу после этого избирательные комиссии приступили к подсчету протоколов.

Ранее трехдневные выборы в РФ оценила наблюдатель из Германии Ольга Петерзен. Она также похвалила дистанционное голосование.

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