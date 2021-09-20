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Девушка на глазах у зрителей несколько раз ударила букетом актера Театра на Таганке

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 07:17
Шоу-бизнес
Девушка на глазах у зрителей несколько раз ударила букетом актера Театра на Таганке
Невские Новости

Москва, 20 сентября. Зрители Театра на Таганке стали свидетелями необычного происшествия. О нем рассказала солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина.

Певица опубликовала в Instagram запись, на которой видно, как артисты вышли на поклон после спектакля. Как это заведено в театрах, к ним пошли поклонники с букетами цветов. Однако одна из девушек принесла цветы не для того, чтобы подарить их любимому актеру.

Блондинка неожиданно замахнулась букетом и несколько раз ударила им молодого человека. Затем она бросила цветы и ушла.

«Я думала, это часть спектакля... Оказалось, нет. Она просто подошла и по-настоящему отхлестала живым букетом актера прям у всех на глазах», — написала Марина Дрождина.

Медицинская маска скрыла лицо нападавшей, так что ее личность осталась неизвестной. Певица в шутку предположила, что она может быть бывшей любовницей актеры или той, у кого он отнял роль.

Ранее в России посчитали среднюю цену хорошего букета. Родителям школьников пришлось выложить порядка 1200 рублей на цветы к 1 сентября.

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