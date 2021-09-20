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Цинковый гроб с трупом восьмилетней девочки обнаружили в лесу Ставрополья
Происшествия
Цинковый гроб с трупом восьмилетней девочки обнаружили в лесу Ставрополья
Невские Новости  /  Степан Яцко

Ставрополь, 20 сентября. Женщина из Ставрополья случайно обнаружила гроб, в котором находился труп девочки. Горожанка сделала страшную находку в лесу в районе села Левокумки под Минеральными Водами.

Жительница Ставрополья ехала на автомобиле в лесу и увидела гроб, лежавший среди деревьев. В деревянном ящике, который был обшит цинком, находился труп восьмилетней девочки. Она скончалась в текущем году. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов ранее не имели информацию о деревянном ящике с телом девочки в лесу. Полицейские начали проверку по факту происшествия. Отмечается, что в 2020 году в Минеральных Водах уже обнаруживали пустой гроб на дороге.

Мужчина ранее до смерти забил родного брата, расчленил его труп и спрятал в своем доме. Супруга убитого нашла его вещи в мусоре и обратилась к полицейским.

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