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Политолог Ордуханян объяснил цель создания AUKUS

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 07:06
Политика
Политолог Ордуханян объяснил цель создания AUKUS
Prt Scr youtube.com  /  Guardian News

Москва, 20 сентября. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян раскрыл истинную цель создания Тихоокеанского альянса между США, Великобританией и Австралией.

Вашингтон, Лондон и Канберра создали альтернативу НАТО, которая получила название AUKUS. Эксперт в интервью для «Украина.ру» отметил, этот шаг объясняет логику Brexit.

«Все эксперты гадали. Настолько это было непопулярно, настолько это было болезненное решение. Мы долго думали, что же происходит, потому что люди, которые пристально следят за тем, как развиваются политические процессы в Соединенных Штатах, в Англии, они понимали, что это только первый шаг», — отметил Ордуханян.

Он добавил, что это началось с 2003 года, когда Франция и Германия отказались поддержать США в Ираке. Белый дом понял, что их партнером и вассалом являются Англия, Австралия и Канада. Лондон, Оттава и Вашингтон будут влиять на всемирные процессы, в том числе и на Европу.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что англосаксонский антикитайский военный союз AUKUS обернется сокрушительным ударом по Европе и странам НАТО.

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