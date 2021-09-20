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Ряд действующих губернаторов сохранят свои посты по итогам прошедших выборов

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 07:12
Политика
Ряд действующих губернаторов сохранят свои посты по итогам прошедших выборов
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 сентября. Стали известны губернаторы, которые могут быть переизбраны на посты глав регионов по итогам выборов.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров занимает лидирующую позицию на выборах губернатора региона и набирает 99,61% голосов. Такие данные стали известны после обработки 12,33% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Также переизбраться может и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Он набирает 88,89% голосов по результатам обработки 92,51% протоколов. Такие данные поступили из регионального избиркома.

Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя может сохранить свой пост. За него проголосовали 53,26% избирателей по данным 81,14% бюллетеней. Временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Вячеслав Гладков в данный момент лидирует на выборах губернатора региона с 78,95% голосов. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал 56,81% голосов после обработки более чем 99% протоколов. Таким образом, вероятнее всего, он становится губернатором края.

Недавно стало известно, что избирком подводит предварительные итоги голосования в Оренбургской области. Показатель явки там составил 45,4%.

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