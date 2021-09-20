Андрей Турчак анонсировал встречи с членами федеральной пятерки «Единой России»

Москва, 20 сентября. Члены федеральной части списка «Единой России» еще не рассказали, как намерены распорядиться депутатскими мандатами, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Это решение принадлежит исключительно получившим мандат членам пятерки. Вопрос о планах будет обсуждаться, рассказал секретарь по данным ТАСС. В частности, скоро Турчак собирается встретиться с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, чтобы побеседовать насчет ее планов.

Также планируется встреча с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой. На этих встречах также будут решаться вопросы бюджетирования разделов подготовленной ими партийной программы. Эта неделя станет определяющей по тому, захотят ли участники выборов сохранить свои мандаты, заключил Турчак. Перед этим он поздравил команду партии и избирателей с чистой и честной победой.