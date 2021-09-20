Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 07:27
07:21
Политика
«Единая Россия» уверенно победила на выборах депутатов Госдумы в Ивановской области
07:17
Шоу-бизнес
Девушка на глазах у зрителей несколько раз ударила букетом актера Театра на Таганке
07:12
Происшествия
Цинковый гроб с трупом восьмилетней девочки обнаружили в лесу Ставрополья
07:06
Политика
Политолог Ордуханян объяснил цель создания AUKUS
07:02
Политика
Ряд действующих губернаторов сохранят свои посты по итогам прошедших выборов
07:00
Политика
Андрей Турчак анонсировал встречи с членами федеральной пятерки «Единой России»
06:52
Политика
Политолог Денисов объяснил, есть ли смысл в Минских соглашениях
06:50
Общество
Доктор Мясников назвал вызывающие тяжелые болезни лекарства
06:49
Политика
Бизнес-омбудсмен Бессонова победила на выборах в депутаты Заксобрания Забайкалья
06:49
Политика
Саакашвили: Украина в будущем сможет извлечь выгоду из «Северного потока — 2»
Все новости

Андрей Турчак анонсировал встречи с членами федеральной пятерки «Единой России»
Политика
Андрей Турчак анонсировал встречи с членами федеральной пятерки «Единой России»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 сентября. Члены федеральной части списка «Единой России» еще не рассказали, как намерены распорядиться депутатскими мандатами, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Это решение принадлежит исключительно получившим мандат членам пятерки. Вопрос о планах будет обсуждаться, рассказал секретарь по данным ТАСС. В частности, скоро Турчак собирается встретиться с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, чтобы побеседовать насчет ее планов.

Также планируется встреча с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой. На этих встречах также будут решаться вопросы бюджетирования разделов подготовленной ими партийной программы. Эта неделя станет определяющей по тому, захотят ли участники выборов сохранить свои мандаты, заключил Турчак. Перед этим он поздравил команду партии и избирателей с чистой и честной победой.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Андрей Турчак анонсировал встречи с членами федеральной пятерки «Единой России»
единая россия встреча мандаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru