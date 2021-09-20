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Политолог Денисов объяснил, есть ли смысл в Минских соглашениях

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 06:52
Политика
Политолог Денисов объяснил, есть ли смысл в Минских соглашениях
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 сентября. Минские соглашения в нынешнем формате бессмысленны, но они нужны. Об этом заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Эксперт в интервью для YouTube-канала «Украина.ру» подчеркнул, что во всем мире конфликты решаются исключительно переговорами. Другого инструмента попросту не существует.

«Всегда есть надежда на то, что пройдет какое-то время и будет политическая воля, политические решения, направленные на то, чтобы действительно изменить ситуацию. Для этого все равно необходимо сохранять эти форматы. Их можно замораживать, их можно какое-то время не проводить. Но, другого в мире ничего не придумано, как еще можно пытаться что-то урегулировать. Это переговоры», — подчеркнул Денисов.

Он добавил, что Минские соглашения продвигаются криво и косо, но их необходимо сохранять. Опыт других конфликтов показал, что урегулирование может занимать годы.

Ранее колумнист Федерального агентства новостей Руслан Мармазов объяснил, почему выборы в Государственную думу так важны для россиян, проживающих в Донбассе.

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