Киев, 20 сентября. Газопровод «Северный поток — 2» может быть полезным для Украины в будущем. Такое мнение озвучил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он заявил, что в краткосрочной перспективе трубопровод «опасен». Якобы в случае «нападения» России на Украину западные страны не захотят поддерживать Киев, так как будут получать дешевый газ от Москвы.

В будущем же «Северный поток — 2» может обернуться для Украины выгодным мероприятием, уверен Саакашвили. Он напомнил, что в стране много собственного газа. Запуск трубопровода научит Киев самостоятельно добывать топливо и экономить его.

«И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», — заключил Саакашвили свою речь голословными нападками на газопровод.

«Северный поток — 2» строили в течение трех лет. Его завершили в сентябре. Трубы идут по дну Балтийского моря из России в Германию. Он начнет поставлять газ в ближайшие месяцы.