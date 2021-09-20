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Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 06:50
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом под Тамбовом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тамбов, 20 сентября. Два человека погибли, 10 пострадали в Тамбовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник.

Авария произошла в Сампурском районе на 50 километре трассы Р-22 в 05:25. В результате лобового столкновения следовавшего в Москву микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два, в том числе ребенок.

Ранее в пресс-службе минздрава Крыма сообщили, что после падения автомобиля с горы в пропасть на южном берегу пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести.

По предварительной информации МВД, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением на скользком после дождя серпантине. Отмечается, что в машине находились 13-летний подросток и беременная женщина.

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