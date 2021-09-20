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Бизнес-омбудсмен Бессонова победила на выборах в депутаты Заксобрания Забайкалья
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Бизнес-омбудсмен Бессонова победила на выборах в депутаты Заксобрания Забайкалья
Политика
Бизнес-омбудсмен Бессонова победила на выборах в депутаты Заксобрания Забайкалья
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Чита, 20 сентября. Депутатом забайкальского Заксобрания стала бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова.

Полномочный о защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова сообщила, что победила на выборах ЗакСа по Октябрьскому избирательному округу № 2. Выборы были назначены в связи со смертью депутата Игоря Лиханова, представлявшего округ до февраля.

Бессонова на своей странице в Instagram сообщила о победе. По ее словам, она перешла в новый этап жизни: законодательной деятельности, защиты. Далее меня ждет работа депутата регионального парламента во благо наших жителей

«Очень многим людям я скажу «спасибо». Они в меня поверили. Далее меня ждет работа депутата регионального парламента на благо наших жителей», — подчеркнула она.

Второе место на округе взял предприниматель Евгений Корнев, выдвинутый КПРФ. Точные результаты подсчета голосов будут оглашены 20 сентября.

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