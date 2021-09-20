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Дачную амнистию предложили продлить в России до 1 марта 2031 года

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 06:22
Общество
Дачную амнистию предложили продлить в России до 1 марта 2031 года
pixabay.com

Москва, 20 сентября. Госдума нового созыва в октябре рассмотрит законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и введении механизма предоставления россиянам участков под их жилые дома.

В Госдуме VII созыва эту информацию подтвердили газете «Известия». По словам главы комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, норма уже действует без нареканий 15 лет. Депутат отметил, что такая амнистия нужна.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал законопроект социально важным для людей, которые не успели зарегистрировать права на земельные участки и садовую недвижимость.

«Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян», — сообщил газете депутат.

В конце прошлого года дачная амнистия была продлена до 1 марта 2026 года. Указом президента России Владимира Путина действие упрощенного порядка распространяется на участки под индивидуальные жилые и садовые дома.

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