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Аналитический центр «Тайхэ»: отношения Китая и США не улучшатся при Байдене
Политика
Аналитический центр «Тайхэ»: отношения Китая и США не улучшатся при Байдене
Global Look Press  /  Michael Reynolds - Pool / Consolidated News Photos

Москва, 20 сентября. Маловероятно, что отношения Китая и США улучшатся при администрации американского президента Джо Байдена, считает старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Цянь Фэн.

Несмотря на то, что политика взаимоотношений с Китаем еще не получила окончательного оформления, уже видно, что США намерены продолжать жесткую конкуренцию с Китаем. Такую же вела администрация предыдущего президента Дональда Трампа, рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

«Удастся ли сгладить отношения двух стран в будущем, зависит от того, смогут ли США приспособиться к развитию Китая, понять и принять целесообразные и законные интересы Китая», — подчеркнул китайский специалист.

На данный момент США продолжают нападки на Китай в области нарушений прав человека. Одновременно с этим американская элита все больше считает конкуренцию в сфере высоких технологий центром «стратегической игры» двух стран.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Китая и Соединенных Штатов отказаться от соперничества, которое, по его мнению, может привести к холодной войне.

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Джо Байден сша китай
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