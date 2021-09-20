Политолог Денисов прокомментировал возобновление Минских договоренностей по Донбассу

Москва, 20 сентября. Трехсторонняя контактная группа в Минске снова возобновила переговорный процесс. Об этом заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Эксперт дал интервью для издания «Украина.ру», в котором обсудил последние события в Донбассе, включая Минские договоренности и прошедшие выборы в Госдуму. Он отметил, что политическая подгруппа была заблокирована почти год из-за действий Киева.

«В среду, во вторник в очередной раз у нас были заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Как мы знаем, там уже, вроде как, все стороны объявили, что процесс диалога восстановлен, разблокирован, хотя по тем сообщениям, которые мы в итоге получали, оказывается, что до диалога там очень далеко. Там монологи сплошные у коллег, не более того», — отметил Денисов.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский отправит ВСУ в новое наступление в Донбассе, то оно закончится для украинского воинства традиционным «котлом». В результате Киеву придется подписывать новые минские соглашения, на куда менее выгодных условиях.