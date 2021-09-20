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Гладков лидирует на выборах губернатора Белгородской области после обработки 95% протоколов

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 05:49
Политика
Гладков лидирует на выборах губернатора Белгородской области после обработки 95% протоколов
Prt Scr youtube.com  /  Новости Заречного (ТРК Заречный)

Москва, 20 сентября. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует с 78,95% на выборах главы региона после обработки почти 95% протоколов.

Жители Белгородской области в этом году выбирали депутатов Госдумы и губернатора. Выборы проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября на фоне пандемии коронавируса и в связи с мерами по предотвращению распространения инфекции.

Итоговая явка на выборах депутатов Государственной думы станет известна утром 20 сентября, сообщил ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. Явка на 18:00 воскресенья, 19 сентября составляла 45,15%. Протокольная явка будет известна к утру понедельника, 20 сентября. Тогда станет известно, сколько россиян пришли проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы, сказал Булаев.

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