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Чукотка третьей среди регионов обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму
Политика
Чукотка третьей среди регионов обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Анадырь, 20 сентября. Чукотка стала третьим регионом, в котором обработали 100% бюллетеней.

После обработки всех протоколов стало известно, что на выборах в Государственную думу одержала победу «Единая Россия». Этой партии собственные голоса отдали 46,14% избирателей. Соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости поделились в правительстве.

Второе место заняла КПРФ. Она получила 15,91% голосов. На третьей строчке расположилась ЛДПР со своими 15,16% избирателей, которые свои голоса этой партии. Четвертое место досталось «Справедливой России», набравшей 12,26%.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее одержала победу на выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу.

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