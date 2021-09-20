Яровая одержала уверенную победу на выборах депутатов по Камчатскому округу

Петропавловск-Камчатский, 20 сентября. Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая победила в выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу.

По результатам 100% обработанных протоколов, Яровой отдали свои голоса 40,43% избирателей, сообщили в избиркоме Камчатского края.

Как сообщила председатель краевой комиссии Инга Иринина, вице-спикер Госдумы изначально заняла лидирующую позицию и уверенно сохраняла ее до конца подсчета голосов. Второе место досталось Литвинову Роману, за которого проголосовали 19,05% избирателей. Калашников Валерий занял третью строчку с 11,55% голосов от поддержавших его граждан.

Голосование за депутатов Государственной думы VIII созыва проходило с 17 по 19 сентября. Граждане страны участвовали и в муниципальных выборах, определяли глав регионов и составы региональных парламентов.

По окончании подсчета голосов глава ЦИК Элла Памфилова расскажет о результатах голосования главе государства Владимиру Путину. Сделать это планируется по видеосвязи.