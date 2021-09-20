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Бывший глава Дагестана Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области
Политика
Бывший глава Дагестана Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области
Федеральное агентство новостей

Тверь, 20 сентября. Члены избирательных комиссий подсчитывают голоса избирателей на выборах депутатов Госдумы. В одном из округов Тверской области лидирует Владимир Васильев.

Лидером на выборах депутатов Государственной думы РФ в Заволжском одномандатном округе Тверской области является бывший глава Республики Дагестан Владимир Васильев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию областного избиркома. Отмечается, что в настоящий момент обработано 44,59% протоколов участковых избирательных комиссий.

Васильев набрал 44,59% голосов. Второе место в списке лидеров занял кандидат от КПРФ Артем Гончаров. Он набрал 18,94% голосов избирателей. Замыкает тройку кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Игнатьков (8,35%).

Выборы депутатов Госдумы РФ проводились с 17 по 19 сентября. В ряде субъектов страны также выбирались депутаты региональных парламентов и главы регионов. Как сообщалось ранее, итоговая явка на выборах будет опубликована утром 20 сентября.

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