Минэкономразвития РФ: россиянам без суда спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

Москва, 20 сентября. Долги россиян в размере 1,6 миллиарда рублей будут списаны в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

По его словам, в первый год реализации механизма внесудебного банкротства было получено порядка 12 тысяч обращений от россиян. При этом в пяти тысячах случаях была задействована новая процедура. К настоящему моменту более 2,5 тысячи граждан успешно прошли внесудебное банкротство. Остальные заявители пройдут процедуру в ближайшие шесть месяцев, после чего полностью избавятся от долгов, передает газета «Известия».

Торосов отметил, что в данный момент министерство ведет работу, направленную на усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. По его словам, в будущем россияне смогут воспользоваться данным механизмом в онлайн-режиме через портал «Госуслуг».