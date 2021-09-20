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Общество
Юрист Соловьев назвал наиболее распространенные способы телефонного мошенничества
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Юрист Соловьев назвал наиболее распространенные способы телефонного мошенничества
Общество
Юрист Соловьев назвал наиболее распространенные способы телефонного мошенничества
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 сентября. Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал способы, при помощи которых мошенники обманывают людей по телефону.

По словам Соловьева, аферисты зачастую используют автоматизированный голос, который якобы переключает разговор на «сотрудника банка». Этот ход может ввести потенциальную жертву в заблуждение из-за распространенного мнения о том, что подобными технологиями обладают только крупные организации.

Кроме того, аферисты могут представиться сотрудниками службы безопасности банка или работниками правоохранительных органов, сообщает «Прайм». Еще одним распространенным приемом является информирование человека о «выигрыше», который якобы можно забрать лишь при «покупке» неких облигаций.

Сотовые операторы уже начали внедрять систему, позволяющую защититься от мошенников. Теперь искусственный интеллект сможет предупреждать вызываемого абонента о возможном обмане.

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соловьев мошенник афера
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