Москва, 20 сентября. Многие жители Украины покидают свою страну ради лучшей жизни из-за действий собственного правительства. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру» и отметил, что большинство украинцев переезжают. При этом динамика этого явления настораживает.

«Посмотрите, что происходит по внешнему периметру, посмотрите, как ослабевает позиция Америки, посмотрите, как меняется картина жизни устройства в самой Европе, в свете последних решений англо-саксонского мира создать свое маленькое НАТО в тихоокеанском регионе», — отметил политолог.

Ордуханяндобавил, что правительство Украины совершает преступные ошибки. Оно фактически поедает само себя.

«Большинство украинцев прекрасно понимает это, и они видят, что происходит вокруг. Поэтому они голосуют, вопреки пропаганде, вопреки совершенно жесточайшему промыванию мозгов», — резюмировал Ордуханян.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что отказ украинских властей заключать с Россией долгосрочный контракт на поставку газа привел к большим проблемам.