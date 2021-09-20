Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 05:56
05:53
Политика
Политолог Денисов объяснил, как выборы в Госдуму могут помочь Донбассу
05:43
Политика
Гладков лидирует на выборах губернатора Белгородской области после обработки 95% протоколов
05:40
Политика
«Единая Россия» одержала победу на выборах в Думу Чукотского автономного округа
05:40
Политика
Чукотка третьей среди регионов обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму
05:26
Политика
«Единая Россия» получает более 30% голосов на выборах депутатов Госдумы в Костромской области
05:25
Политика
Яровая одержала уверенную победу на выборах депутатов по Камчатскому округу
05:16
Политика
Бывший глава Дагестана Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области
05:15
Экономика
Минэкономразвития РФ: россиянам без суда спишут долги на 1,6 миллиарда рублей
05:12
Политика
«Прошли успешно»: посольство Китая в России высоко оценило выборы в Госдуму
05:06
Общество
Юрист Соловьев назвал наиболее распространенные способы телефонного мошенничества
Все новости

Политолог Ордуханян объяснил, почему люди бегут из Украины
Политика
Политолог Ордуханян объяснил, почему люди бегут из Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 сентября. Многие жители Украины покидают свою страну ради лучшей жизни из-за действий собственного правительства. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру» и отметил, что большинство украинцев переезжают. При этом динамика этого явления настораживает.

«Посмотрите, что происходит по внешнему периметру, посмотрите, как ослабевает позиция Америки, посмотрите, как меняется картина жизни устройства в самой Европе, в свете последних решений англо-саксонского мира создать свое маленькое НАТО в тихоокеанском регионе», — отметил политолог.

Ордуханяндобавил, что правительство Украины совершает преступные ошибки. Оно фактически поедает само себя.

«Большинство украинцев прекрасно понимает это, и они видят, что происходит вокруг. Поэтому они голосуют, вопреки пропаганде, вопреки совершенно жесточайшему промыванию мозгов», — резюмировал Ордуханян.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что отказ украинских властей заключать с Россией долгосрочный контракт на поставку газа привел к большим проблемам.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ордуханян объяснил, почему люди бегут из Украины
украина миграция ордуханян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru