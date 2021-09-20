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«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму на Камчатке
Политика
«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму на Камчатке
soloviev-sa.ru

Петропавловск-Камчатский, 20 сентября. «Единая Россия» одержала победу на выборах депутатов в Государственную думу на Камчатке. Партия набрала 34,76% голосов избирателей.

Такие данные следуют из подсчетов 100% протоколов. Информацию об этом сообщила председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. На втором месте расположилась партия КПРФ, она набрала 23,87% голосов, на третьем месте находится ЛДПР с 11,66% голосов. Далее идет партия «Новые люди» — 8,75%.

Парламентские выборы в России прошли с 17 по 19 сентября. Итоги голосования будут объявлены утром в понедельник.

Недавно, появились слухи о переносе результатов выборов, однако председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что такая информация является простой «уткой», а итоги голосования будут оглашены в ближайшее время.

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