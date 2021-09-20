Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 05:55
05:53
Политика
Политолог Денисов объяснил, как выборы в Госдуму могут помочь Донбассу
05:43
Политика
Гладков лидирует на выборах губернатора Белгородской области после обработки 95% протоколов
05:40
Политика
«Единая Россия» одержала победу на выборах в Думу Чукотского автономного округа
05:40
Политика
Чукотка третьей среди регионов обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму
05:26
Политика
«Единая Россия» получает более 30% голосов на выборах депутатов Госдумы в Костромской области
05:25
Политика
Яровая одержала уверенную победу на выборах депутатов по Камчатскому округу
05:16
Политика
Бывший глава Дагестана Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области
05:15
Экономика
Минэкономразвития РФ: россиянам без суда спишут долги на 1,6 миллиарда рублей
05:12
Политика
«Прошли успешно»: посольство Китая в России высоко оценило выборы в Госдуму
05:06
Общество
Юрист Соловьев назвал наиболее распространенные способы телефонного мошенничества
Все новости

Express: употребление молока снижает риск болезней сердца
1
Общество
Express: употребление молока снижает риск болезней сердца
pixabay.com  /  PD

Лондон, 20 сентября. Употребление молока способствует долголетию. К такому выводу пришли ученые Редингского университета, пишет газета Express.

Проводя исследование, они собрали данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей США и Великобритании. Выяснилось, что те, кто пьет молоко, живут дольше.

Всего один стакан этого напитка уменьшает риск возникновения ишемической болезни сердца на 14%. Молоко также снижает уровень холестерина в крови.

Британские ученые выяснили, что у людей, пьющих молоко, чаще встречается нормальное телосложение, они реже страдают ожирением. Однако пока не удалось выяснить, связано ли потребление привычного с детства напитка с риском развития диабета, добавил один из исследователей Вимал Карани.

Врач Дебора Ли ранее перечислила продукты, снижающие холестерин. Ими нужно питаться тем, кто следит за своим здоровьем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Express: употребление молока снижает риск болезней сердца
долголетие молоко польза
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru