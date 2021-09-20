Express: употребление молока снижает риск болезней сердца

Лондон, 20 сентября. Употребление молока способствует долголетию. К такому выводу пришли ученые Редингского университета, пишет газета Express.

Проводя исследование, они собрали данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей США и Великобритании. Выяснилось, что те, кто пьет молоко, живут дольше.

Всего один стакан этого напитка уменьшает риск возникновения ишемической болезни сердца на 14%. Молоко также снижает уровень холестерина в крови.

Британские ученые выяснили, что у людей, пьющих молоко, чаще встречается нормальное телосложение, они реже страдают ожирением. Однако пока не удалось выяснить, связано ли потребление привычного с детства напитка с риском развития диабета, добавил один из исследователей Вимал Карани.

Врач Дебора Ли ранее перечислила продукты, снижающие холестерин. Ими нужно питаться тем, кто следит за своим здоровьем.