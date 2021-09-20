Гидрометцентр прогнозирует потепление до 13-15 градусов в Москве

Москва, 20 сентября. В Москве к четвергу потеплеет до 13 градусов, в пятницу ожидается до плюс 15, сообщается в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

В первой половине недели столица останется во власти холодной части циклона. Синоптики ожидают восточный и северо-восточный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Но со временем интенсивность дождей уменьшится, а температура начнет расти.

Уже в четверг, 23 сентября, в Москве ожидается восточный ветер с порывами до семи метров в секунду и небольшой дождь. Воздух прогреется до 8-13 градусов. Осадков ночью в пятницу, 24 сентября, не ожидается, слабый ветер и небольшой дождь возможны днем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление до 13 градусов ожидает жителей центра европейской части России к пятнице. По словам синоптика, такое повышение температуры нельзя назвать «бабьим летом», но погода будет гораздо приятнее.