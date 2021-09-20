Двое человек находятся в тяжелом состоянии после падения авто с горы в Крыму

Симферополь, 20 сентября. После падения автомобиля с горы в пропасть на южном берегу Крыма двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Всего в результате аварии пострадали четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Два человека также получили травмы средней степени тяжести. Всех находившихся в авто доставили в филиал Федерального научно-клинического центра медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА) в Крыму. Об этом информирует ТАСС.

По предварительной информации МВД, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением на скользком после дождя серпантине. Отмечается, что в машине находились 13-летний подросток и беременная женщина.

Серьезная авария ранее произошла на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Слободском районе. В результате ДТП пострадали шесть человек. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и совершил съезд с дороги и опрокидывание.