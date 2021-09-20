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Дегтярев набирает 56,81% на выборах губернатора Хабаровского края после подсчета 99% голосов

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 03:54
Политика
Дегтярев набирает 56,81% на выборах губернатора Хабаровского края после подсчета 99% голосов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Хабаровск, 20 сентября. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал 56,81% голосов избирателей после обработки более чем 99% избирательных бюллетеней.

За Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 607 голосов, сообщил журналистам представитель избирательной комиссии. Фактически только с двух избирательных участков пока не введены протоколы, отметил он.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» лидирует в ряде российских регионов. В частности, организация набрала 37,69% голосов на выборах в Госдуму в Приморье. Такие данные обнародовал ЦИК по итогам обработки 69,37% протоколов. После партии расположилась КПРФ с 27,81%. Третье место занимает ЛДПР (8,01%), указано на информационном табло ЦИК.

Голосование проводилось в России с 17 по 19 сентября. Трехдневная длительность была принята российскими властями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на избирательных участках в местах большого скопления людей.

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