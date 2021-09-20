Издание Regnum показало, как в «красной зоне» голосовали на выборах в Госдуму

Москва, 20 сентября. Россияне, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, смогли проголосовать на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

В «красной зоне» ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» создан специальный избирательный участок. В нем россияне, у которых был обнаружен COVID-19, смогли оставить свой голос. Выборный процесс проводили члены избиркома, предварительно надев стандартные для «красной зоны» средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает Regnum.

«Протоколы участковой избирательной комиссии будут переданы по техническим каналам связи, как это делается на судах, находящихся в плавании», — отметил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Он пояснил, что бюллетени не покинут пределы госпиталя. Они останутся в учреждении во избежание распространения коронавируса.

Напомним, в России проходит голосование, которое длится три дня. Такой формат выборов правительство РФ объяснило пандемией COVID-19. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.

Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил о честной и чистой победе партии на прошедших выборах.