Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 04:24
04:20
Общество
Психолог Таланов рассказал, как оградить ребенка от кибертерроризма
04:07
Происшествия
Двое человек находятся в тяжелом состоянии после падения авто с горы в Крыму
03:54
Политика
«Единая Россия» набрала более 35% голосов после обработки 73% бюллетеней в Челябинской области
03:52
Политика
Дегтярев набирает 56,81% на выборах губернатора Хабаровского края после подсчета 99% голосов
03:47
Политика
«Прошли успешно»: посольство Китая в России высоко оценило выборы в Госдуму
03:45
Политика
Издание Regnum показало, как в «красной зоне» голосовали на выборах в Госдуму
03:44
Политика
Пользователи «ВКонтакте» осудили секретаря СНБО за скандал с русским языком
03:29
Происшествия
Актер из фильма «Служебный роман» Игорь Бучко умер в Москве
03:22
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Приморье после обработки 69% бюллетеней
03:21
Политика
Политолог Шаповалов указал на причину нарушений на выборах в Петербурге
Все новости

Пользователи «ВКонтакте» осудили секретаря СНБО за скандал с русским языком

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 03:44
Политика
Пользователи «ВКонтакте» осудили секретаря СНБО за скандал с русским языком
torange.biz

Киев, 20 сентября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе брифинга не стал отвечать на вопрос журналиста, заданного на русском языке.

Перепалку украинского политика активно обсудили пользователи социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает портал Regnum.

«Ведь стопудово, что этот «щеневмерлик» думает именно на русском языке! Может быть, даже общается на нем в близком окружении. Зачем себя насиловать, чтобы говорить на мове? Разве это набивает кому-то политических очков?» — задаётся вопросом Иван Б.

Евгений М. подчеркнул, что хоть политику и был задан вопрос на русском языке, его никто не просил отвечать аналогично. Он мог выразить свою мысль на украинском.

«А ничего, что депутат прекрасно понимает русский язык (пускай не прикидывается дурачком), но решает не отвечать на вопрос, который просто был задан на другом языке. Не это ли притеснение русскоязычных? Не это ли пещерный национализм? По-моему, это именно проявление украинского шовинизма во всей его красе. Стыдно должно быть украинским политикам за свое поведение», — указывает Геннадий Р.

Николай У. уверен, что после этой ситуации правительству не стоит говорить о какой-то свободе и демократии. Украина является нацистским государством, которое только недавно вышло на этот путь, но скоро все увидят результат подобной политики.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что официальный Киев искажает и убивает украинский язык, чтобы использовать мовные законы против Российской Федерации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи «ВКонтакте» осудили секретаря СНБО за скандал с русским языком
украина снбо русский язык Алексей Данилов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru