Пользователи «ВКонтакте» осудили секретаря СНБО за скандал с русским языком

Киев, 20 сентября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе брифинга не стал отвечать на вопрос журналиста, заданного на русском языке.

Перепалку украинского политика активно обсудили пользователи социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает портал Regnum.

«Ведь стопудово, что этот «щеневмерлик» думает именно на русском языке! Может быть, даже общается на нем в близком окружении. Зачем себя насиловать, чтобы говорить на мове? Разве это набивает кому-то политических очков?» — задаётся вопросом Иван Б.

Евгений М. подчеркнул, что хоть политику и был задан вопрос на русском языке, его никто не просил отвечать аналогично. Он мог выразить свою мысль на украинском.

«А ничего, что депутат прекрасно понимает русский язык (пускай не прикидывается дурачком), но решает не отвечать на вопрос, который просто был задан на другом языке. Не это ли притеснение русскоязычных? Не это ли пещерный национализм? По-моему, это именно проявление украинского шовинизма во всей его красе. Стыдно должно быть украинским политикам за свое поведение», — указывает Геннадий Р.

Николай У. уверен, что после этой ситуации правительству не стоит говорить о какой-то свободе и демократии. Украина является нацистским государством, которое только недавно вышло на этот путь, но скоро все увидят результат подобной политики.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что официальный Киев искажает и убивает украинский язык, чтобы использовать мовные законы против Российской Федерации.