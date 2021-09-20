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Актер из фильма «Служебный роман» Игорь Бучко умер в Москве
Происшествия
Актер из фильма «Служебный роман» Игорь Бучко умер в Москве
Prt Scr  /  Кадр из фильма «Россия молодая»

Москва, 20 сентября. Советский актер Игорь Бучко скончался. Тело артиста было найдено в его квартире в Москве.

По словам источника РЕН ТВ, соседи актера почуяли неприятный запах из его квартиры. После этого они вызвали сотрудников экстренных служб. Те вскрыли дверь квартиры Бучко и обнаружили его тело без признаков жизни. Супруга актера в это время находилась за городом в Тверской области. Причины и обстоятельства смерти артиста в данный момент выясняются.

Игорь Бучко получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Человек-невидимка», «Служебный роман», «Набат», «Коней на переправе не меняют» и других.

Недавно, почетный член Союза художников СССР и участница ВОВ Нина Квитницкая скончалась в возрасте 101 года. Причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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