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Наставник ПСЖ исключил конфликт с Месси из-за его замены в матче с «Лионом»
Спорт
Наставник ПСЖ исключил конфликт с Месси из-за его замены в матче с «Лионом»
Global Look Press  /  Gustavo Ortiz

Париж, 20 сентября. Главный тренер ПСЖ аргентинец Маурисио Почеттино прокомментировал решение заменить Лионеля Месси в матче против «Лиона».

По словам наставника нового клуба Месси, все знают, что в ПСЖ играют множество очень хороших футболистов, в составе команды находится 35 игроков. Тренер должен принимать решения, как по стартовому составу, так и по ходу матча, учитывая то, что будет лучше для команды, отметил Почеттино. Об этом информирует L`Equipe.

Почеттино заявил, что иногда решения главного тренера могут быть положительными или отрицательными, но наставник нужен, чтобы их принимать. Действия тренера также могут нравиться людям или нет. Месси был заменен на 76-й минуте матча. Покидая поле, он не пожал руки своему тренеру. ПСЖ в этом матче победил «Лион» со счетом 2:1.

Информация о том, что зарплата аргентинского футболиста Лионеля Месси в ПСЖ составит минимум 110 млн евро за три года, является «неправдой». Об этом ранее заявил спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо.

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футбол месси псж
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