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Глава ЦИК Памфилова назвала слухи о переносе подведения итогов голосования «уткой»

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 02:36
Политика
Глава ЦИК Памфилова назвала слухи о переносе подведения итогов голосования «уткой»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 20 сентября. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала уткой сообщения о том, что якобы запланирован перенос подведения итогов голосования.

По ее словам, в ближайшее время результаты голосования будут подсчитаны.

Выборы во всех регионах России завершились накануне в 21:00 по московскому времени. В рамках Единого дня голосования в РФ граждане выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев ранее спрогнозировал сроки подведения итогов выборов. Это может произойти к утру, подчеркнул чиновник. По словам Булаева, окончательные данные по явке будут объявлены в понедельник, 20 сентября.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что неправительственные организации призывали Facebook, Twitter и Google игнорировать требования отечественного законодательства об удалении запрещенного контента. По его словам, комиссия попросит генпрокуратуру признать нежелательными в России свыше 20 иностранных НПО.

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