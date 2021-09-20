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Пользователи Facebook возмущены изображением Су-27 на постере ВВС США
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Пользователи Facebook возмущены изображением Су-27 на постере ВВС США
Общество
Пользователи Facebook возмущены изображением Су-27 на постере ВВС США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 сентября. Южное командование Минобороны США выложило в соцсетях поздравление с постером, где изображен силуэт российского самолета Су-27.

Американцы были возмущены этой ошибкой и поспешили выразить свое негодование через Facebook. Об этом сообщает РИА Новости.

«На ваших фотографиях силуэты российских истребителей. Исправьте это сейчас же, вы, идиоты», – потребовал Edward Thompson.

Steve Baker удивлен опубликованным постером. Он считает, что это олицетворение того, что происходит с Военно-воздушными силами США. Они не знают сами, на каких самолетах летают.

«Вы же понимаете, что это не американские самолеты, верно?» — спросил Patrick Howell.

«Ребята, да ладно вам. Скажите мне, что ваши парни из пресс-службы выше этого. «Фланкеры»? (Название Су-27 в США — Прим. ред. ФАН) Действительно?» – возмутился Bob Sanchez.

Ранее обозреватели Sohu обратили внимание на необычные детали в видеоролике со взлетом обновленного российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

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