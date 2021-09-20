Вильфанд спрогнозировал потепление к концу недели в центре европейской части России

Москва, 20 сентября. Потепление до +13 градусов ожидает жителей центра европейской части России к 24 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, такое повышение температуры нельзя назвать «бабье лето», но уже погода будет гораздо приятнее. Вильфанд отметил, что в этот период будет сохраняться облачная погода с небольшими дождями. По его словам, «после очень плохого и плохое кажется хорошим». Об этом информирует ТАСС.

Жителей российской столицы в понедельник, 20 сентября, будет ожидать сильнейший за более 73 лет ливень. Отмечается, что за сутки может выпасть до 21 мм осадков. Об этом сообщали в центре погоды «Фобос».