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Вильфанд спрогнозировал потепление к концу недели в центре европейской части России
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление к концу недели в центре европейской части России
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 20 сентября. Потепление до +13 градусов ожидает жителей центра европейской части России к 24 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, такое повышение температуры нельзя назвать «бабье лето», но уже погода будет гораздо приятнее. Вильфанд отметил, что в этот период будет сохраняться облачная погода с небольшими дождями. По его словам, «после очень плохого и плохое кажется хорошим». Об этом информирует ТАСС.

Жителей российской столицы в понедельник, 20 сентября, будет ожидать сильнейший за более 73 лет ливень. Отмечается, что за сутки может выпасть до 21 мм осадков. Об этом сообщали в центре погоды «Фобос».

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