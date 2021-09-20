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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Сахалинской области с 34,16% голосов

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 01:57
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Сахалинской области с 34,16% голосов
ФБА «Экономика сегодня»

Южно-Сахалинск, 20 сентября. «Единая Россия» набрала 34,16% голосов на парламентских выборах в Сахалинской области. В настоящее время в регионе обработано 97,9% бюллетеней.

На втором месте идет КПРФ с 29,26% голосов, на третьем – партия «Новые люди» с 9,57%. Лидерство по одномандатному округу держит представитель «Единой России» Георгий Карлов, который является действующим депутатом Госдумы.

После обработки 30% протоколов по всей стране лидирующую позицию занимает «Единая Россия». По данным ЦИК, партия набрала более 45% голосов. Окончательные итоги выборов будут оглашены в понедельник утром.

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