Психолог Таланов рассказал, как оградить ребенка от кибертерроризма

Далеко не впервой встречаются случаи, когда ребенок становится жертвой интернет-терроризма. Как понять неопытному человеку, что его ребенок стал жертвой кибертерроризма? Какие внешние признаки могут говорить об этом?

Наш мир полон неожиданностей, к сожалению, не всегда положительных. На заре цифровой эпохи перед нами открылись многие возможности, а вместе с ними и опасности. О том, как уберечь своих детей от всяких «капканов» и подарить им право на физическое, моральное здоровье и жизнь, ФАН рассказал психолог Роман Таланов.

«Самый распространенный признак — это подавленное настроение. Если вы заметили, что после пребывания в интернете ваше чадо излучает раздражение или агрессию, это стопроцентный признак токсичной беседы с кем-либо. Интернет на сегодняшний день подобен информационной свалке, где в поисках необходимого материала волей-неволей сталкиваешься с информационным мусором, который подлежит утилизации из виртуальных просторов. Нет ни малейшего удивления, что все эти погрешности наносят моральную травму не только детям, но и всем мнительным людям», — пояснил Роман Таланов.

Наиболее опасные психологические травмы не всегда проявляются открыто, либо ребенок сам нередко скрывает их от родителей.

«Индивидуальная психологическая картина может не проявлять открыто моральную травму, но рано или поздно она проявится. Гораздо хуже, если влияние на психику оказывают подготовленные интернет-террористы, которые под «блестящей оберткой» прячут очень опасные вещи. Они умеют педагогично подойти к доверию ребенка, принять безобидный облик, стать интересными собеседниками. Детская психика ранима: чтобы подтолкнуть отпрысков на нечто ужасное, не нужно много труда, достаточен любой шок или стресс, и психологическая картина разлетается вдребезги, словно мозаика», — добавил Роман Таланов.

Фото из личного архива Романа Таланова /

Далее наступает состояние «длительного аффекта». В таком настроении можно сподвигнуть человека на что угодно. Как же определить «психическое заражение»? Конечно же, это взбудораженность, рассеянность, любое изменение в поведении в худшую сторону. Все это говорит о завуалированности токсичного влияния извне; это неуспеваемость в школе, откладывание важных дел на потом. Ко всему прочему можно отнести потерю аппетита и ухудшение сна. Такие признаки встречаются среди детей, которые пострадали от интернет-террора или стали жертвами вымогательства. Проблемы в школе или со сверстниками характеризуются еще и чрезмерной суетливостью, неуспеваемостью.

«Что с этим делать? Проведите беседу. Не стоит начинать с очной ставки — вопрос-ответ. Поинтересуйтесь невзначай, что тревожит ребенка, как обстоят дела в школе. Если ребенок будет отвечать агрессивно или с раздражением, значит, ему нужна срочная психологическая помощь. Лучше всего прибегнуть к профессиональному психологу. Но перед этим следует предпринять основные меры: морально поддержать, подчеркнуть, что вы любите своего ребенка и всегда готовы прийти на помощь. Похвалите за любое старание, внешность и ум, подчеркните достоинство вашего ребенка. Он должен почувствовать, что обладает индивидуальностью, которую, возможно, стараются разрушить недоброжелатели», — добавил Роман Таланов.

Психолог посоветовал больше времени проводить с детьми. Найдите свободный час, это очень важно, ребенок нуждается в вашей поддержке как никогда. Поговорите с близкими людьми, друзьями, которым доверяете. Поделитесь проблемой, возможно, их дети сталкивались с подобным, тогда они дадут вам дельный совет.

«Желательно раздобыть возможность прочитать переписку в социальных сетях, сделав это незаметно, потому что есть риск усугубить психологическое состояние. Если чувствуете, что риск неудачи высок, лучше воздержитесь и сконцентрируйтесь на общении. Также вполне полезен метод ограждения детей от интернета на некоторое время. Понаблюдайте, как он будет себя вести. Если он проявит сильную агрессию, похожую на ломку, значит, дело серьезное: нужно скорее реализовать вышесказанные советы — общение, моральная поддержка, открытость и готовность помочь. Это — те важные компоненты, которые составляют точку опоры для преобразования атмосферы в положительную», — считает психолог.

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Однако, заметил он, нежелательно говорить именно о помощи: многие не любят, когда им помогают, автоматически примут противоположное расположение. Аккуратно подчеркните ваш интерес, намекните, что вам скучно, вы хотели бы чаще проводить время вместе.

«Если ребенок переведет разговор или скажет, что ему некогда или нет желания, расскажите о себе: о том, что в таком же возрасте и у вас были подобные переживания. Можно придумать историю, главное — чтобы она вселила уверенность ребенку. Это понудит его поделиться с вами ситуацией. В такой непринужденной обстановке на фоне доверия и чувства защищенности должны раскрыться все источники переживаний», — рассказал психолог.

Он призвал не забывать, что из любой сложной ситуации есть выход, главное — не опускать руки и вовремя помочь своим детям, не пренебрегая услугами хороших специалистов, которым доверяете.