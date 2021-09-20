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Гладков набирает 78,55% на выборах главы Белгородской области после обработки 30% протоколов

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 01:24
Политика
Гладков набирает 78,55% на выборах главы Белгородской области после обработки 30% протоколов
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Белгород, 20 сентября. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,55% по итогам обработки 30% протоколов, об этом рассказал председатель избиркома региона Игорь Лазарев.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать как минимум 50% голосов плюс еще один голос.

«Введено 30% протоколов. Гладков Вячеслав Владимирович («Единая Россия») набирает 78,55% голосов», — заявил Лазарев журналистам.

Ранее стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин уверенно лидирует по результатам выборов главы региона. Дюмин является самовыдвиженцем и занимает пост главы Тульской области с осени 2016 года.

Также действующий глава Тверской области Игорь Руденя опережает оппонентов и уже набрал 55,9% голосов избирателей по результатам обработки 9,47% протоколов. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, выдвинувшийся от партии «Единая Россия», тоже опережает соперников в своем регионе.

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выборы протокол голосование
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