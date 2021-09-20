Эксперты назвали причины высокой явки на выборах в Тульской области

Высокая явка в Тульской области говорит о желании населения проявить гражданскую позицию, считают опрошенные ФАН аналитики и журналисты.

Высокая явка

Центральная избирательная комиссия РФ назвала регионы с самой высокой явкой на выборах губернаторов регионов и депутатов Госдумы. Среди них оказалась Тульская область.

Сообщается, что в воскресенье явка в регионе превысила 50%. При этом на прошлых аналогичных выборах, которые проходили в 2016 году, явка была 39%.

tularegion.ru / Правительство Тульской области

Сам же губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов после обработки 0,09% протоколов. Его конкурент Владимир Исаков (КПРФ) набрал 1,85%, Юрий Моисеев («Коммунисты России») — 1,82%, Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров) — 10,91%.

У людей есть понимание

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, чем выше явка, тем меньшую роль при подведении итогов голосования играют всякого рода «побочные факторы», препятствующие волеизъявлению граждан, разного рода фальсификации. Поэтому высокая явка на выборах — это, на его взгляд, хорошо.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если за пять лет явка выросла, значит, у избирателей есть интерес и понимание того обстоятельства, что если не придешь на выборы и не проголосуешь сам, то за тебя могут проголосовать другие», — добавил Владимир Соловейчик.

Гражданская позиция

Как отметил член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, высокая явка в Тульской области говорит о желании населения проявить гражданскую позицию. Кроме того, он не обошел стороной и лидерство Дюмина на выборах губернатора. По его мнению, результаты голосования по выборам губернатора оказались ожидаемо высокими.

Он выразил мнение, что лидерство Дюмина отражает эффективную работу на посту главы региона за последние пять лет. Высокий процент поддержки говорит о полной легитимности губернаторских выборов. При этом практически безоговорочная поддержка Дюмина показала низкий процент протестного голосования в регионе.

«Примечательно, что Дюмин идет как самовыдвиженец, дистанцировавшись от «Единой России». Хотя за последние пять лет его и партию власти тесно связывали программы Тульской области до 2026 года», — пояснил Юрий Голубь.

По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17–19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.