Губернатор Тверской области Руденя лидирует на выборах с 55,9% голосов

Тверь, 20 сентября. Действующий глава Тверской области Игорь Руденя набирает 55,9% голосов избирателей по итогам обработки 9,47% протоколов и пока лидирует на выборах губернатора региона.

Согласно данным ЦИК, второе место занимает кандидат от КПРФ Людмила Воробьева (18,66%), замыкает тройку Дмитрий Игнатьков от партии «Справедливая Россия - за Правду» (9,88%). У кандидатов в губернаторы Олега Горлова и Ильи Клейменова 6,54% и 5,88% соответственно.

Руденя был назначен исполняющим обязанности губернатора области в марте 2016 года по указу президента России Владимира Путина. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав 72% голосов избирателей. На нынешних выборах он баллотировался от партии «Единая Россия».