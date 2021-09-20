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Памфилова расскажет Путину о прошедших выборах по видеосвязи

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 01:04
Политика
Памфилова расскажет Путину о прошедших выборах по видеосвязи
kremlin.ru  /  Пресс-служба президента Российской Федерации

Москва, 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи пообщается с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Она расскажет главе государства, как прошли в стране трехдневные выборы.

О предстоящей беседе Путина и Памфиловой рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы», — отметил он.

Песков уточнил, что общение будет проходить в формате видеоконференции. Сама Памфилова призналась, что ей предстоит «абсолютно бессонная ночь», после которой предстоит очень важное общение с президентом.

«Тем более я не знаю, что завтра нас ждет по целому ряду параметров. Завтра будет безумно сумасшедший день», — добавила она.

Выборы начались в России в полночь 17 сентября и завершились в 21:00 по московскому времени 19 сентября, когда закрылись последние избирательные участки в Калининграде. Ранее Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал их принять участие в голосовании. Он подчеркнул, что высший смысл выборов — это волеизъявление российского народа, который является главным источником власти.

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