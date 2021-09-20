«Единая Россия» лидирует по результатам обработки 30% протоколов

Москва, 20 сентября. Партия «Единая Россия» занимает лидирующую позицию на выборах в Государственную думу VIII созыва по результатам обработки 30 процентов бюллетеней избирателей.

ЕР набрала 45,08 процента голосов граждан. Следом за ней расположилась партия КПРФ, которую предпочли 21,88 процента избирателей. ЛДПР занимает третью строчку по федеральному округу с показателем 8,37 процента. Партия «Справедливая Россия» с 7,39 процента опережает «Новых людей», закрывающих пятерку с 6,36 процента голосов, следует из данных ЦИК.

Голосование за депутатов Государственной думы проходило с 17 по 19 сентября. Часть регионов проводила муниципальные выборы. Жители выбирали глав регионов и составы городских парламентов. Семь субъектов страны также опробовали систему дистанционного электронного голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эффект от «Умного голосования» на результаты выборов. Она сообщила, что влияние программы оценить невозможно, добавив, что эта тема ей не интересна.