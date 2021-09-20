В Киеве опасаются, что программа переселения соотечественников РФ оставит Украину безлюдной

На Украине большой резонанс вызвала новость о том, что Правительство РФ намерено вернуть в страну не менее полумиллиона соотечественников из-за рубежа. В соседнем государстве считают, что эта программа нацелена в основном на украинцев, а также на граждан, живущих в ЛНР и ДНР. Противопоставить ей Киев, по сути, ничего не может. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Российское правительство активизирует борьбу с сокращением населения страны, которое только за первое полугодие 2021 года уменьшилось на 300 тыс. человек. Власти РФ поставили задачу: с 2022 по 2030 год вернуть не менее 500 тыс. соотечественников из-за рубежа. По мнению экспертов, эти планы вполне реальны и, скорее всего, будут перевыполнены.

По данным МВД РФ, в 2017 году по программе переселения соотечественников в страну прибыло 118,6 тысячи человек, в 2018-м — 107,7 тысячи, в 2019-м — 108,5 тысячи, а в 2020-м из-за пандемии только 62 тысячи. Итого почти 400 тысяч человек — за четыре года. По мнению украинских СМИ, в ходе реализации этой задачи российские власти рассчитывают и на украинцев. На днях МВД РФ предложило распространить программу переселения соотечественников также на ЛНР и ДНР.

Теперь жители Донбасса смогут подавать заявление на участие в программе на территории России. Это значит, людям, которые еще не получили российские паспорта, но хотели бы переселиться в РФ, больше не нужно идти в консульства нашей страны на Украине. Киевские политологи уверены, что это резко усилит число желающих переселиться, ведь до сих пор многие жители Донбасса вообще не могли въехать на Украину, где им грозили бы тюремные сроки.

В Киеве отмечают, что на этот раз Москва хочет заселить соотечественниками не самые густозаселенные регионы, это — Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская АО и Республика Саха. В процессе такого переселения предусмотрена масса льгот, кажущихся украинцам сказочными: беспошлинный ввоз в РФ семейного автомобиля и личных вещей, а также солидные подъемные, равные 2–3 тыс. долларов. Так, в Магадане эта сумма составит 211 тысяч рублей (2900 долларов).

Украинцев наверняка привлечет и то, что власти РФ оплатят транспортные расходы на переезд: билеты для всей семьи плюс доставку багажа. Наконец, Россия компенсирует им расходы на оформление документов (до их получения можно работать без патента). После обустройства назначаются жилищная субсидия и пособие по безработице — тем, кто не смог найти работу на новом месте. Чтобы получить бонусы, переселенец обязан год отработать по специальности, которую он указал в заявлении. Напомним, сегодня жители Донбасса могут стать переселенцами, получив статус беженца в России.

По мнению аналитиков, особенно привлекательной для переселенцев станет перспектива переезда именно в северные регионы РФ. Там высокие зарплаты и хорошие социальные гарантии. Но долететь туда на самолете, тем более всей семьей, ранее было непомерно дорогим удовольствием для украинцев. Если же Россия покроет все транспортные расходы, еще и выплатит подъемные, то многие украинцы с удовольствием уедут жить в соседнее государство.

Политологи считают, что Правительству РФ не нужно делать ничего особенного, чтобы в страну до 2030 года переселились полмиллиона человек. Этот процесс, по сути, уже идет вовсю. Как считают эксперты, России можно даже ориентироваться на цифру в 1–1,5 миллиона «возвращенцев», ведь условия жизни в нашей стране с каждым годом улучшаются, чего не скажешь об Украине, которая стоит перед реальной опасностью тотального оттока населения.

Федеральное агентство новостей /

По самым оптимистичным данным, из соседней страны выезжает по 350-400 тысяч человек ежегодно, большинство из них — вместе с семьями и без перспективы возвращения обратно. Особенно чувствительный процесс для Киева — когда страну покидают интеллигенция и квалифицированные специалисты. По данным военных экспертов, с 2015 года в Россию почти в полном составе переехали уже несколько коллективов предприятий украинского ВПК. Например, работники завода «Зоря-Машпроект» из Николаева, который до 2014 года изготавливал газотурбинные двигатели для военных фрегатов.

Осенью 2014 года режим Порошенко запретил контакты с Россией, по сути, полностью свернул производство в Николаеве. В итоге в течение двух лет коллектив «Зоря-Машпроект» постепенно переехал в РФ, где уже в 2017 году начал работу завод, выпускающий газотурбинные двигатели для боевых кораблей. Строят их те же самые инженеры и конструкторы, которые собирали эти агрегаты в Николаеве. Украинские власти могут лишь с отчаянием наблюдать процесс со стороны — они не в состоянии предложить ничего внятного своим работникам ВПК (как, впрочем, и других отраслей).

Как заявил глава общественного движения «Права справа» («Правое дело». — Прим. ФАН) Дмитрий Снегирев в эфире канала «Украина 24», Москва, расширив программу переселения соотечественников, не сделала ничего нового. А сама программа направлена на то, чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ и привлечь квалифицированную рабочую силу с Украины.

«Эта инициатива не нова. В 2010 году в России были приняты поправки в закон «О сотрудничестве с соотечественниками». Фактически с 2010 года под прикрытием так называемых российских центров на Украине начала формироваться единая база данных граждан, желающих выехать в РФ. Это осуществлялось путем выдачи украинцам «карты русского». В 2014 году этим открыто занимался центр «Русские» в Харькове, но тогда удалось минимизировать негативные последствия этого тренда», — сообщил Снегирев.

Глава движения «Права справа» напомнил, в июне в Госдуму были внесены законопроекты об упрощенной процедуре репатриации граждан, желающих вернуться на историческую родину. А в сентябре действие этой программы решили распространить на жителей ЛНР и ДНР.

«Летом лидер ЛДПР Жириновский открыто сообщил, что «не менее 15 млн этнических русских следует вернуть с Украины в Россию». А сейчас мы видим такую инициативу уже со стороны МВД России, — констатировал Снегирев. — Все это делается для того, чтобы улучшить демографические показатели РФ. Если поправки будут приняты Госдумой, то за счет программы переселения соотечественников Россия может массово привлечь квалифицированную рабочую силу. В России уже проживают от полутора до двух миллионов жителей Донбасса, которые были вынуждены выехать с родины. За счет квалифицированной рабочей силы россияне пытаются решить несколько проблем: демографический спад, получение новых трудовых ресурсов и т. д. Все-таки уровень профессиональной подготовки жителей Донбасса намного выше, чем у рабочих из Средней Азии. К тому же им не нужно ассимилироваться, интегрироваться в российское общество, потому что они и так носители русской культуры», — заключил Снегирев.

Однако при этом украинский общественник умолчал о том, что жители Донбасса убегают от непрекращающихся обстрелов, которые Украина регулярно ведет по территориям ЛНР и ДНР. Не упомянул он и о том, что Киев не протягивает руку помощи даже собственным гражданам, ныне живущим в стране. А о тех, кто когда-то переехал из нее, Украина и подавно не вспоминает.

Ранее в МВД РФ сообщили, что за 12 лет работы программы по переселению соотечественников в Россию вернулись 826 тыс. человек. Большинство переселенцев — из стран бывшего СССР, но немало среди них и тех, кто приехал из государств Евросоюза и США. По данным МВД, больше всего человек в 2020 году вернулись на Родину из Казахстана (35,3%), Украины (19,2%), Таджикистана (11,8%), Армении (9,7%) и Молдавии (8,6%).