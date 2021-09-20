Голосование на выборах в Госдуму России завершилось в Лондоне

Лондон, 20 сентября. Российское посольство в Лондоне сообщило о закрытии избирательного участка в столице Великобритании.

По предварительным подсчетам, в Лондоне проголосовали 1504 россиянина. Выборы в Государственную думу в британской столице прошли в штатном режиме, начинается подсчет голосов. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала легитимными прошедшие парламентские выборы. Она отметила, что голосование показало состоятельность избирательного законодательства. При этом на выборах отсутствовали серьезные нарушения.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил о честной и чистой победе партии на прошедших выборах. Политик поблагодарил всех избирателей, которые проголосовали на участках или дистанционно. По его словам, отдавшие свои голоса за «Единую Россию» выбрали будущее для своих детей и внуков.