«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по одномандатным округам ЦФО

Москва, 20 сентября. Больше всего голосов избирателей за «Единую Россию» по партсписку отдали в Белгородской области: по предварительным подсчетам, показатель составил более 55%.

На втором месте Брянская область — более 60%, затем идет Тамбовская область, где партия набрала 60% голосов избирателей. Также партия уверенно лидирует выигрывает по списку и одномандатным округам в Орловской области, Владимирской, Смоленской и Ивановской областях, информирует официальный сайт организации.

В Тверской области по одномандатным округам обогнал оппонентов советник Президента, замсекретаря Генсовета «Единой России» Владимир Васильев и волонтер Юлия Саранова. Руководитель думской фракции партии Сергей Неверов лидирует в Смоленской области. Зампред Госдумы Алексей Гордеев вырвался вперед в Воронежской области. Итоговая явка на выборах депутатов Государственной думы станет известна утром 20 сентября, сообщили в ЦИК.