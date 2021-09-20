Помпео раскритиковал Байдена за действия в Афганистане

Вашингтон, 20 сентября. США должны призвать, что своим выводом войск из Афганистана они подорвали свой авторитет. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Майк Помпео.

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший объявил в пятницу 17 сентября, что маловероятно, что какие-либо члены ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) были убиты в результате удара беспилотника в Кабуле 29 августа. Однако это привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Помпео дал интервью телеканалу Fox News, в котором обсудил действия Белого дома в Афганистане.

«Похоже, они спешили. Они очень спешили. Удар не смог защитить Америку и привел к гибели мирных жителей», — заявил экс-госссекретарь.

Также он прокомментировал вывод Вооруженных сил США из Афганистана. Белый дом объяснил это тем, что миссия перешла от военной к дипломатической стадии.

«Я надеюсь, что они начнут признавать, что их авторитет во всем мире был серьезно подорван тем, как они осуществили этот вывод», — резюмировал Помпео.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация с подводными лодками для Австралии непременно повлияет на будущее НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.