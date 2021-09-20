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Олег Мельниченко лидирует на выборах губернатора Пензенской области

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 00:38
Политика
Олег Мельниченко лидирует на выборах губернатора Пензенской области
www.zspo.ru  /  Законодательное Собрание Пензенской области

Пенза, 20 сентября. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 10,31% протоколов,

По данным на табло в информационном центре ЦИК, у действующего главы региона 73,9% голосов. На втором месте выдвигавшийся от КПРФ Олег Шаляпин с 11,38% голосов, на третьем — Алексей Шпагин от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» с 5,81%. Вне тройки остались кандидат от ЛДПР Александр Васильев (5,19%) и представитель «Партии пенсионеров» Петр Чугай (менее 3%).

Чтобы победить на выборах губернатора, у кандидата должны быть минимум 50% плюс один голос. Мельниченко был назначен врио главы региона 26 марта 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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