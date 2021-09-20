Олег Мельниченко лидирует на выборах губернатора Пензенской области

Пенза, 20 сентября. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 10,31% протоколов,

По данным на табло в информационном центре ЦИК, у действующего главы региона 73,9% голосов. На втором месте выдвигавшийся от КПРФ Олег Шаляпин с 11,38% голосов, на третьем — Алексей Шпагин от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» с 5,81%. Вне тройки остались кандидат от ЛДПР Александр Васильев (5,19%) и представитель «Партии пенсионеров» Петр Чугай (менее 3%).

Чтобы победить на выборах губернатора, у кандидата должны быть минимум 50% плюс один голос. Мельниченко был назначен врио главы региона 26 марта 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.