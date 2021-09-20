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«Единая Россия» лидирует в 183 из 225 одномандатных округов
Политика
«Единая Россия» лидирует в 183 из 225 одномандатных округов
ИА «Политика Сегодня»

Москва, 20 сентября. Партия «Единая Россия» лидирует в 183 из 225 одномандатных округов, информирует информационное табло ЦИК.

Об этом свидетельствуют данные c 25,70% протоколов. Парламентские выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. Они продлились три дня в целях борьбы с распространением с коронавирусной инфекцией.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев рассказал, что итоговая явка избирателей будет опубликована утром 20 сентября. По состоянию на 18:00 мск она составила 45,15%, однако это «собранный вручную результат», который утром заменится на протокольный. Полученная величина будет «абсолютной» и даст представление о точном числе людей, которые приняли участие в голосовании дистанционно или очно, подчеркнул Булаев в информационном центре ЦИК.

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выборы цик голосование
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