Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 44,26% после обработки четверти протоколов

Москва, 20 сентября. «Единая Россия» набирает 44,26% на выборах в Государственную думу по федеральному округу после обработки 25,03% протоколов, сообщает ЦИК.

Согласно опубликованным данным, на втором месте располагается КПРФ с 22,31%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, набирая 8,50%. Четвертое и пятое места после подсчета четверти протоколов занимают «Справедливая Россия» и «Новые люди» - 7,32% и 6,58% соответственно.

По последней информации, «Единая Россия» также лидирует в 183 одномандатных округах, КПРФ одерживает победу в 18 округах, а «Справедливая Россия» - в шести.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов сообщил, что по итогам выборов фракция обновится примерно наполовину.