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Действующий глава Тульской области Дюмин лидирует по результатам выборов
Политика
Действующий глава Тульской области Дюмин лидирует по результатам выборов
tularegion.ru  /  Правительство Тульской области

Тула, 20 сентября. Нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах главы региона.

Он является самовыдвиженцем. Дюмин занимает пост главы Тульской области с 22 сентября 2016 года. На данный момент обработано 0,09 процента протоколов. Дюмин лидирует с 85,45 процента голосов избирателей. Об этом сообщается в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Наряду с ним на роль главы региона также избирались представитель партии КПРФ Владимир Исаков, набравший 1,85 процента голосов, кандидат от «Коммунистов России» Юрий Моисеев с 1,82 процента голосов и Владимир Ростовцев, представляющий «Партию пенсионеров». Он набрал 10,91 процента голосов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эффект от «Умного голосования» на результаты выборов депутатов Госдумы. По ее словам, оценить влияние стратегии невозможно.

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